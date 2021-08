El retiro de las tropas estadounidenses y la crisis en Afganistán

Sin embargo, esto no implica la existencia de un deber de los Estados Unidos de permanecer de manera indefinida en el territorio Afgano. El hecho de que este país haya contribuido financiera y militarmente por casi dos décadas a la restructuración de Afganistán no significa que fuera exclusivamente su responsabilidad.

No obstante lo anterior, hay que recordar que, como mencionó el Presidente Joe Biden, el objetivo -al menos inicial- de la presencia militar estadounidense no era rediseñar las instituciones políticas de Afganistán. Estados Unidos intervino en el 2001 haciendo uso de un controversial, aunque legítimo, derecho de defensa en reacción a los atentados del 11 de septiembre. En realidad, el objetivo de la Operación Libertad Duradera, como fue denominada la intervención militar de 2001, siempre fue impedir que Al-Qaeda continuará usando el territorio de Afganistán como base para sus operaciones terroristas en perjuicio de los Estados Unidos y sus aliados.

