el resto del condominio derrumbado ya fue demolido

«En este momento nos dicen que el edificio no es seguro. La gente no va a entrar al edificio», dijo Levine Cava a CNN el viernes cuando se le preguntó si los sobrevivientes podían recoger sus pertenencias. «No sé cómo pudo ocurrir eso».

Aquellos cuyos condominios no fueron afectados por el derrumbe tuvieron que evacuar sin muchas de sus pertenencias, dejando atrás ropa, objetos de valor y fotografías familiares. Pero los funcionarios indicaron que no era seguro para ellos regresar adentro para recuperar esos artículos.

