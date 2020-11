El rescatista detrás de la imagen que le dio la vuelta al mundo

“Mi mayor premio, fue que nunca dejó de sonreír”, así empezó a contarnos el teniente Miguel Rovira de la primera región del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) en la provincia de Chiriquí, cuando le preguntamos sobre ese rescate que quedó captado en una imagen que le ha dado la vuelta al mundo.

Se trata de la fotografía donde aparece esta unidad del Senan con una pequeña de aproximadamente cinco años de la etnia Ngäbe Buglé, cargándola en su espalda, mientras ella sonríe en medio de la tragedia.

El rescate de quien ha sido llamada “la niña de la sonrisa en medio de la tragedia” se dio el pasado 5 de noviembre en el sector conocido como La Quijada del Diablo en la provincia de Chiriquí, cuando la vía colapsó y muchas familias quedaron en peligro, tras los efectos del huracán ETA.

¿Cómo fue ese día?

La unidad del Senan nos cuenta como empezó ese día, “era mi día libre, estaba en casa cuando se nos informó que debido al mal tiempo y las zonas afectadas, teníamos que acudir a la base, al llegar se me asignó junto a otros cuatro compañeros el sargento 2do, Herrera, cabo 2do Caballero, cabo 2do Gutiérrez y el agente Cooth, el sector conocido como La Quijada del Diablo, en la vía que va de Chiriquí a Bocas del Toro, la carretera había colapsado y las personas habían quedado del otro lado de la vía en peligro, lo primero que hice fue pedirle a Dios que nos llevará y trajera con bien, pero sobretodo que nos diera las fuerzas para llegar donde esas personas que nos estaban necesitando”, expresó el aeronaval.

Dijo que al llegar al lugar donde existían varios derrumbes, en medio de árboles caídos, agua y el lodo, procedieron a sacar familias entreras, “ya siendo horas del mediodía nos corresponde acudir a trasladar una madre con sus dos hijas, una de ellas era esta pequeña, me cautivó desde el primer momento, cargaba sus botitas puestas y en su espalda una mochilita, al verme brincaba de felicidad, allí la tomé por su mano estaba helada, le dije que me la colocaría en la espalda y pasaríamos en medio del lodo, que se agarrara fuerte, me dijo ‘tengo miedo, pero le contesté no tengas miedo, vamos a estar bien, Dios está con nosotros'”, expresó la unidad.

Mientras avanzaba en medio del lodo el rescatista con la pequeña en su espalda cuenta, que su hermanita de unos cuatro años, iba muy cerca a ella en los hombros de otro rescatista y solo las escuchaba reírse.

“Sus dientesitos chocaban del frío, pero ella le gritaba a su hermanita yupi, yupi, varias veces, en su inocencia ella veía el rescate como una diversión, me preguntaba yo hasta donde llega la inocencia de un niño, su vida estaba en riesgo, pero ella era feliz, solo pensé en sacarla de allí y llevarla a un lugar seguro. Sin embargo aún nos quedaba un largo trayecto, seguía avanzando, hasta que logramos llegar al punto donde una ambulancia del cuerpo de bomberos esperaba por ellos, allí la entregué y me alzó su mano para despedirse”, detalló el rescatista.

¿Qué pensaste cuando observaste que la foto le había dado la vuelta al mundo?

“Solo le di una vez más gracias a Dios que me permitió no solo ayudarla a ella, sino a muchas personas, pensé que tan grande es la inocencia de un niño, que no mide el riesgo, el peligro, era mi deber no solo como unidad del Senan, como persona, arriesgaría mi vida una y otra vez por ayudarlos, es difícil, soy un ser humano, la tristeza me inunda solo de pensar en cada uno de ellos, que la naturaleza les arrebató su tranquilidad” expresó el teniente Rovira.

Cabe resaltar que tras la publicación de la imagen, algunos caricaturistas le dedicaron su arte a ese momento que ha quedado para la historia.

Las redes sociales se volcaron tras la publicación de la imagen, enviando palabras de aliento a cada uno de estos rescatistas que componen la Fuerza de Tarea en Conjunta, mientras los medios de comunicación hicieron eco de la imagen, en la que la hermosa sonrisa de esta pequeña quedó captada en medio de la tragedia.

Por su parte el Servicio Nacional Aeronaval en sus redes sociales posteó la imagen, acompañada del mensaje, “no importa que tan difícil sea la misión, ni las inclemencias del tiempo, ni lo difícil del terreno, al final del día, estos son los rostros que nos llenan de satisfacción”.

Se conoció que ese día en el sector se logró el rescate de más de 50 personas que sus vidas estaban en peligro, ya que la naturaleza amenazaba con darse nuevos derrumbes.