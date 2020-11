El rescate olvidado de un centenar de niños judíos en 1942 en Francia

“Los rescatadores no se veían como héroes. Para ellos, era evidente que no había que entregar niños a los nazis. Lo primero que me preguntaron fue ‘¿Qué ha sido de ellos?”, se emocionó la historiadora, quien quisiera que esta historia se convierta un día en una película.

Aquel 26 de agosto de 1942, para responder a las exigencias de los nazis, el régimen colaboracionista de Vichy ordenó una redada contra los judíos extranjeros en la región de Lyon. Oriundas de Alemania, Austria, Polonia, Checoslovaquia o de la Unión Soviética, 1,016 personas fueron detenidas y reunidas en el campo de Vénissieux. Según una circular del 5 de agosto, los niños no acompañados por sus padres no podían ser deportados y los rescatadores aprovechan esta norma.

“Me interesé por el campo de Vénissieux (en la ciudad de Lyon, centro-este de Francia) en 1992, para mi trabajo final de maestría, y luego más tarde en dos tesis. Desde hace cerca de 30 años, no he parado”, explicó la historiadora Valérie Portheret, que entrevistó a salvadores y salvados y a sus descendientes, en Lyon, Israel y Estados Unidos.

