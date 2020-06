El reportaje ‘fantasma’ de Edu Aguirre (El Chiringuito) en los aledaños del Santiago Bernabéu desata los memes

Edu Aguirre entrevista a todos los Unionistas que no van a muerte con su club 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/JcGTsmBhv7

Edu Aguirre , reportero de ‘El Chiringuito’, hizo su particular homenaje a los aficionados madridistas con los que él se identifica. En cada partido que se juega en el feudo blanco, el periodista ‘queda’ con los fans blancos en la puerta 55 para medir su estado de ánimo. Dado que el encuentro ante el Eibar se disputó en el estadio Alfredo di Stéfano de Valdebebas, el Bernabéu, que además está en obras, estaba vacío.

You May Also Like