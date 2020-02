El Reino Unido emprende una nueva era fuera de la Unión Europea

Fuera de la Unión Europea (UE) por primera vez en 47 años, el Reino Unido emprendió este sábado una “nueva era” en que deberá superar las divisiones y redefinir su lugar en el mundo, negociando su nueva relación comercial con Bruselas, pero también con Washington.

“El telón se levanta para un nuevo acto en nuestro gran drama nacional”, dijo el primer ministro Boris Johnson en un mensaje a la nación cuando todo un país pasó el viernes al otro lado del espejo entre los gritos de júbilo de unos y las lágrimas de tristeza de otros.

“Despedida de la UE” (The Times), “El día que decimos adiós” (The Guardian) o “El Reino Unido corta finalmente lazos con la UE” (Financial Times), toda la prensa recibió el día con la nueva página que se abre en el futuro del país. “Ahora a construir el Reino Unido que nos prometieron”, llamaba The Mirror.

Sin embargo, gracias a un periodo de transición que va hasta finales de diciembre, poco o nada cambió en realidad para la mayoría.

“Bueno, no hay ninguna diferencia de momento” pero “me alegro de que hayan llegado a un acuerdo, porque ha sido un largo y doloroso camino, empecemos a construir para el futuro”, decía a la AFP Linda Fodor, de 63 años, vendedora de Belfast mientras comercios y cafés abrían sus puertas con la lentitud habitual de los sábados.

Ahora en solitario, los británicos deben “usar estos nuevos poderes, esta soberanía recuperada, para lograr los cambios por los que la gente votó”, aseguró Johnson.

El Reino Unido se convirtió en el primer país que abandona el bloque europeo. AFP

El sorprendente resultado del referéndum de 2016, en que 52% de británicos optó por el Brexit, fue explicado como una reacción desesperada de la parte del país −principalmente el norte de Inglaterra− olvidada por una globalización que enriqueció a Londres y agravó las desigualdades.

El conservador Johnson logró acabar con años de bloqueo político en unas elecciones anticipadas en diciembre en que sedujo a incontables circunscripciones obreras partidarias del Brexit, tras lo cual prometió reunificar al país e invertir, en educación o sanidad, para mitigar las desigualdades.

“El Brexit está lejos de haber concluido. La batalla sobre la UE puede haber terminado, la batalla por el Reino Unido está a punto de empezar”, afirmó el sábado el lobby probrexit de la industria pesquera que espera recuperar la prosperidad con el fin de las cuotas y la presencia de barcos europeos.

El lunes, Johnson dará un discurso en que marcará sus grandes líneas para el futuro y qué papel en el mundo quiere para el nuevo Reino Unido.

