El Reino Unido, dispuesto a anular partes del acuerdo del Brexit

Para el primer ministro, “no tiene sentido pensar en plazos que vayan más allá (del 15 de octubre ). Si no nos ponemos de acuerdo para entonces, no creo que vaya a haber un acuerdo de libre comercio entre nosotros, y deberíamos aceptarlo y pasar página”.

En un comunicado divulgado este lunes por el Gobierno, Johnson dijo que “tiene que haber un acuerdo con nuestros amigos europeos antes del Consejo Europeo del 15 de octubre si va a entrar en vigor antes de final de año”, por lo que dio a entender que no teme que finalmente no se alcance una acuerdo comercial.

