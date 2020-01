El Reino Unido abandonó formalmente la Unión Europea

Como ciudadanos de un país extranjero, los británicos no pueden optar a ser funcionarios en Bruselas. Muchos de los actuales, que sí pueden continuar sus carreras profesionales, adquirieron no obstante la doble nacionalidad.

El ‘premier’ británico ya no participará en las cumbres europeas, y los miembros de su gobierno no asistirán a las reuniones ministeriales.

You May Also Like