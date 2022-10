El Reino Unido a la italiana

No es sorprendente que crezcan las voces que quieren que sean los votantes británicos y no los miembros del Partido Conservador quienes elijan al próximo ocupante de Downing Street. El Comité 1922, que gestiona el Partido Conservador, está esperando a que se puede buscar una alternativa a Truss dentro de una semana para evitar una campaña larga y divisiva.

Hubo momentos en los que nosotros, los británicos, veíamos lo que pasaba con los gobiernos italianos con incredulidad y algo de superioridad. Tantos primeros ministros, tantos gobiernos… Esa inestabilidad no podría pasar en un país con una tradición democrática como la británica , pensábamos. Esta semana no lo creemos así. Liz Truss ha dimitido, seis semanas después de su llegada, la cuarta persona en hacer las maletas en Downing Street desde 2015.

