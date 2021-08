El regreso del público al Santiago Bernabéu ya tiene fecha y horario… si las obras lo permiten

LaLiga ha confirmado los horarios de la cuarta jornada de Primera División, entre los que se encuentra el primer partido que disputará el Real Madrid como local esta temporada. Se trata del encuentro contra el Celta de Vigo, que se disputará el sábado 11 de septiembre a las 16:15.





La particularidad de este encuentro es que será no sólo el primero en el que los blancos sean el equipo local, sino que además será en el Santiago Bernabéu. Las obras de remodelación del feudo blanco obligaron a convertir Valdebebas en la casa del equipo madridista, y no les ha ido mal: allí conquistaron una Liga, la de 2020. Además, este será un encuentro con público (si no sufre un brusco vuelco la situación sanitaria en Madrid), si bien no se conoce exactamente cuántos espectadores podrá acoger. Sanidad establece un máximo del 40% de aforo, lo que supone 32.000 espectadores sobre el total, pero deberá confirmarse cuando se acerque más la fecha.

Entre el parón por la pandemia y las obras, el Bernabéu ha estado 559 días sin vivir un partido de fútbol en directo. Será una reinauguración a medias, ya que los aledaños aún se encuentran plagados de maquinaria, pero los espectadores (y los futbolistas) que acudan podrán ver ‘in situ’ algunas de las novedades: la cubierta y el nuevo techo, las dos nuevas torres o las nuevas gradas.

Todo está en manos de los obreros. El Real Madrid pidió a LaLiga disputar sus tres primeros partidos de la temporada como visitantes para poder acometer los últimos detalles de la obra para que fuera mínimamente funcional, a lo que se une una semana más gracias al parón de selecciones.