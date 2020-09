El regreso de la amnistía

Por otra parte, la ley en comento trae consigo la declaración de prescripción, previa solicitud, de las deudas tributarias prescritas que “se hará efectiva siempre que el contribuyente u obligado tributario pague lo adeudado dentro del período de la amnistía tributaria o al vencimiento de su respectivo arreglo de pago”. Es decir, que lo que está prescrito por ley, no está prescrito mientras no se paguen otros compromisos.

La Ley 99 del 11 de octubre de 2019, la que creó la amnistía tributaria, se niega a morir al mejor estilo de “duro de matar”; aunque me dijo un amigo que confía que ello no sea por su número. Regresó el 1 de septiembre pasado bajo el amparo de la Ley 160 extendiendo los beneficios tributarios que en su momento nacieron con la referida Ley 99.

