El regreso de Jim Crow

Para entender el impacto de estas medidas, es clave comprender que en Estados Unidos el voto no es obligatorio y que el día fijado para la votación no es feriado, por lo que hay que trabajar. Al eliminar el voto dominical, se elimina la capacidad de muchas iglesias de organizar a sus feligreses y llevarlos a votar. Al exigir dos pruebas de identificación, se excluye a un segmento importante de latinos y afroestadounidenses que no tienen licencia de conducir u otro documento oficial distinto a su identificación. Al reprimir aquellos voluntarios que alimentan a los votantes en fila, se desincentiva el voto en aquellos recintos electorales que son muy pequeños y tienen demasiados votantes.

You May Also Like