El regreso de Gasol al Barça, un sueño de su viejo amigo Jasikevicius desde el día de su presentación

El ‘run-run’ de la vuelta de Pau Gasol al Barcelona lleva sobrevolando el baloncesto nacional desde hace tiempo.

La lesión del ala-pívot de Sant Boi que le hizo abandonar la NBA y, casi de facto, el baloncesto dejó un sabor muy agridulce a una carrera legendaria, pero la pandemia provocó el retraso de los Juegos Olímpicos y eso dio margen a soñar con una última campaña en la ACB.

Paralelamente, el club blaugrana se hacía con los servicios de un entrenador que había defendido la elástica culé, precisamente en los años de gloria de Gasol en España antes de hacer las américas. Pau y Saras Jasikevicius fueron compañeros y guardan una relación, se puede decir que incluso de amigos.

En la única temporada que jugaron juntos, la 2000/01, hicieron doblete conquistando la Liga ACB y la Copa del Rey. Aíto García Reneses era el entrenador.

Como ya estaba en el ambiente, el mismo día de la presentación del lituano como técnico del Barcelona se le preguntó sobre una posible incorporación de Gasol. Desde el primer momento dejó claro que le haría mucha ilusión que se produjera lo que, en breve, se hará oficial.

“Todos sabéis el cariño que tengo por Pau porque es amigo mío. No nos iría mal, supongo. Estamos en una fase en la que no podemos decir muchas cosas. Si no hay nada oficial, no vale la pena hablar porque salen muchos nombres”, dejó en el aire.

Veinte años después de compartir pista como compañeros, Gasol y Jasikevicius volverán a verse en el Palau blaugrana. Esta vez con el segundo como entrenador (y jefe) del primero.