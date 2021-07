Oniel Moisés Uriarte tiene 63 años y es productor de espectáculos. Vive en Alicante y lleva 18 años en España. Su hermano y sus sobrinos siguen en Cuba y considera que “todo esto terminará con un baño de sangre”, según explica a 20minutos . ”Vivimos un momento muy triste en el que el Gobierno cubano no quiere escuchar que es necesario un cambio social”, dice, y asegura que el régimen “quiere enfrentar a la gente y si no lo consigue sacará los tanques”.

Cuba está en un momento clave de su historia. Las manifestaciones contra el Gobierno de Miguel Díaz-Canel son inéditas y no se producían a este nivel desde 1994. La pandemia ha generado “hartazgo en la población” y tanto los españoles que conocen o están en Cuba como los cubanos residentes en España miran con expectación los siguientes pasos, pero muchos de ellos avisan de que la salida a las protestas no será sencilla y puede llegar incluso a ser violenta.

