El régimen de Nicolás Maduro tiene 386 presos políticos en Venezuela

Lo mantuvieron tres meses aislado, en brutal tortura psicológica. No le permitían ningún tipo de contacto humano. Su familia iba a dejarle los alimentos todos los días sin saber si los recibía o no. Tiempo después, sus padres supieron que la comida que ellos le dejaban se la daban incompleta, manoseada y muchas veces fue escupida.

Al respecto, aseguró que la familia está contenta pero tienen “ muy claro que Juan no es libre aún ” y, por tanto, no van a “ dejar de luchar hasta que él y toda Venezuela lo sean ”.

“ Aunque hoy mi hermano podrá dormir en su casa y en su cama, hay muchísimos venezolanos inocentes que no pueden hacerlo. No vamos a dejar de luchar por ellos ”, expresó Rafaela Requesens, hermana del diputado.

