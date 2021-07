El régimen de Maduro admitió que los líderes de las bandas criminales que aterrorizan Caracas escaparon

”Lamentamos la muerte de un sargento de la (policía militarizada) Guardia Nacional (…) y tres funcionarios de nuestra Policía Nacional (…) Asimismo, en esta operación han sido neutralizados 22 delincuentes”, dijo Meléndez en su declaración que no admitió ninguna pregunta periodística. La ministra no detalló si los “neutralizados”, una palabra usada de forma ambigua por las autoridades, fallecieron en los enfrentamientos o fueron detenidos, si bien aclaró que hay “28 personas heridas” durante los tiroteos que han paralizado la vida en el occidente de Caracas durante casi 72 horas.

