El régimen de Daniel Ortega convirtió a Nicaragua en el único país del mundo sin periódicos impresos

“Esto no es un cierre”, señala, sin embargo, Holmann. “ Esto es un impasse que nosotros creemos que de alguna forma en la parte impresa se va a solucionar y si no se soluciona seguiremos haciendo nuestro trabajo a través de las plataformas digitales”.

“Una vez más, la dictadura Ortega Murillo nos ha retenido el papel. Mientras no liberen nuestros insumos no podremos circular en nuestra versión impresa, pero no nos callaran ”, denunció el diario en su última portada de papel. En la misma edición, el periódico explica que la Dirección General de Aduanas (DGA) mantiene retenido sin explicación alguna el papel y resto de insumos que necesita para su elaboración.

“La república de papel”, como se le ha llamado históricamente al diario La Prensa de Nicaragua , se ha quedado sin papel. La noche del jueves la gigantesca rotativa Goss Urbanite ya no se encendió como siempre, y este viernes el diario impreso no salió más a las calles.

