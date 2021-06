El régimen de Bielorrusia prohibió a sus ciudadanos salir del país en medio de la creciente presión de EEUU y la comunidad internacional

El senador Rob Portman dijo que las sanciones actualmente en vigor “claramente no han sido lo suficientemente efectivas”. “Apoyaré sanciones más amplias que sean sectoriales, no sólo sobre individuos, sino sobre lugares donde el régimen de Lukashenko sienta el dolor” , agregó.

“El régimen de Lukashenko ha reducido severamente el derecho a viajar de los bielorrusos, alegando que algunas razones no justifican salir de Bielorrusia”, indicó en su cuenta de Twitter Valeri Kovalevski , asesor de Asuntos Exteriores de la principal opositora al régimen, Svetlana Tijanovskaya. “No obstante, en la Constitución no se establecen condiciones” , añadió, denunciando una “absoluta violación de la ley”.

