El referéndum: “Hay que expulsar a la bestia” | Elecciones USA

Salvo entre los trumpistas furibundos, en general se reconoce que Joe Biden es un buen tipo. No mucho más. Hay quien le critica por ser un veterano en el “politiqueo de Washington” (como si los políticos aficionados fueran mejores que los profesionales) y algunos le ven, a sus 77 años, demasiado viejo para la presidencia (Ronald Reagan terminó su segundo mandato a los 79 y parecía un carcamal), pero no provoca tanta polarización como anteriores candidatos demócratas. Barack Obama (uy, es negro) ganó. Hillary Clinton (uy, es Hillary) perdió. Ambos suscitaban amor u odio.

