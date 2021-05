el rediseño más importante que Google ha hecho de su sistema operativo

Google está poniendo remedio para mejorar los widgets de las aplicaciones, siendo que los modelos de sus propias apps se han convertido en iconos grandes con diseños divertidos y animados . Esto provoca que el sistema sea más legible porque habrá menos botones visibles en una sola pantalla, no obstante, Google afirma que las nuevas animaciones no deberían ralentizar el sistema. Por otro lado, la pantalla de bloqueo ha traído grandes cambios , ya que el reloj se mostrará más amplio cuando no existan las notificaciones y estará acorde a los colores del sistema.

You May Also Like