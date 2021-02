el recurso para universitarios franceses en precariedad

Luis Alberto, un francés hijo de peruanos que estudia un máster de Matemáticas en la Sorbona, no trabaja y vive del sueldo de su hermano mayor, por lo que este menú le ayuda “bastante” a no ser una carga.

“ No me da vergüenza comprar este menú. La situación es complicada. Y, además, permite ayudar a este restaurante, que ya lo conocía y es fantástico”, explica.

Pero Eurydice no es la única que aprende el trabajo en hostelería. También lo hacen otros siete compañeros con síndrome de Down, de un total de trece trabajadores del restaurante. El espíritu de este proyecto es “ayudar a personas con trisomía 21”, destaca Vellutini.

