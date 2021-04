El recurso humano en el sector público

La poca valoración que se le da al recurso humano del estrato más bajo en el sector público, es también producto y reflejo de nombramientos a los cuales no se les da seguimiento, porque vienen de otros periodos o porque fueron nombrados por otro partido. No se puede mejorar el rendimiento de una institución, si quienes la hacen funcionar están descuidados y, peor aún, sin derecho a réplica o a queja, porque eso supondría el despido.

Urge corregir nuestro rumbo y crear valor público a través de nuestras instituciones y de los servicios prestados, y eso incluye cuidado y atención para con los funcionarios que se encuentran en la base de la pirámide jerárquica. Nos escandalizamos a diario por los exuberantes salarios que tienen miles de servidores, con funciones poco claras y, en muchas ocasiones, en posiciones de relleno y sin objetivos definidos, solo por cumplir con promesas de campaña, pero, ¿realmente nos hemos dado a la tarea de fiscalizar y verificar los salarios de los conductores, mensajeros, cajeras y trabajadores manuales, etc.? El salario de estas personas que, en muchos casos, llevan años sirviendo al Estado, es hasta 8 veces inferior a los salarios de los funcionarios que se encuentran en la cima de la pirámide, aquellos que llegan por amiguismo o afinidad política cada quinquenio. Es inhumano que un trabajador manual devengue $600 desde 1975. ¿Cómo es posible que en 45 años no se le haya considerado un aumento de salario o para escalar en la estructura organizacional?

Queda rezagado cada avance logrado cada vez que se tiene un buen servidor público al mando, pero que sus planes no progresan o no se concretan porque el siguiente gobierno en turno trae consigo otro paquete de funcionarios que no le dan continuidad a las buenas obras y prácticas hechas en períodos anteriores.

