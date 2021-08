el recuerdo de Barcelona 92 busca reeditarse en Tokio 2020

Desde la final de Sídney 2000, la selección española de fútbol no ha vuelto a cosechar medalla en unos Juegos Olímpicos. No participó en Atenas 2004 ni en Pekín 2008 ni en Río 2016, y en la última experiencia olímpica en Londres tampoco hubo suerte, pues la Roja tan solo logró un punto en la fase de grupos quedando en último lugar.

