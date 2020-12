El reconocimiento de EE UU sobre Marruecos agita el escenario global y los saharauis prometen “seguir con la lucha”

Respecto a la situación del gobierno español en este conflicto, Arabi, que admite estar en continuo contacto con representantes del ministerio de Asuntos Exteriores, cree que este movimiento de “trasladar la situación de Oriente Medio al Norte de África” perjudica enormemente a España y sus intereses, considerando que es la razón por la que se ha suspendido la reunión prevista. Además, “nosotros entendemos que el ejecutivo español debe llevar unas relaciones bilaterales con Marruecos que no son fáciles, pero es el momento de actuar y entender que los intereses españoles y los saharauis son los mismos. El principal objetivo de Marruecos es que se reconozca su ilegal soberanía sobre el Sahara Occidental. Y una democracia consolidada no puede permitirlo”, concluye Arabi.

Este acuerdo, que además no reconoce la soberanía marroquí solo en la zona ocupada, sino también en la que está bajo el control saharaui, implica que Estados Unidos ignore por completo los acuerdos de alto el fuego, firmados tras la guerra en 1991 por Marruecos y el Frente Polisario ante la ONU, en los que se establecía la convocatoria de un referéndum de autodeterminación. Además, en enero de 1995 el Consejo de Seguridad de la ONU lo ratificaba así: “Reitera su empeño en que se celebre, sin más demora, un referéndum libre, limpio e imparcial para la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental”. Así lo reclama Abdulah Arabi, representante del Frente Polisario en España, a este medio, señalando que “esta declaración no concuerda con el derecho internacional en absoluto”.

