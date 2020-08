El reclamo de FCC es ‘inaceptable’: Cortizo

“Nuestro equipo de abogados analiza no solamente la nota, sino también la demanda ante la Comisión Internacional de Arbitraje. No vamos a permitir bajo ningún concepto que se vulnere el derecho que tiene el país de contar con un patrimonio como la Ciudad de la Salud y que en estos momentos la población lo reclama para recibir la atención en la pandemia”, destacó.

Este mismo mes (el 12 de agosto) el mandatario llegó a decir que prefería cerrar rápidamente a un acuerdo con FCC. “Yo, personalmente, me he puesto en contacto, en videoconferencia, con ejecutivos de FCC”, manifestó Cortizo aquella vez, en un recorrido en las instalaciones de la empresa Levapan Panamá.

Según el mandatario, se está hablando de una cantidad millonaria ($65 millones), que para el Gobierno no tiene sustento, especialmente con todo lo que ha pasado en el proyecto hospitalario, que tiene tantos años y no ha sido culminado.

“Entendemos la parte de la pandemia, pero este no es un proyecto de este período. FCC tiene una responsabilidad con el Estado y no es el momento de negociar un nuevo contrato”, argumentó la empresaria, que fue designada recientemente en la junta directiva de la CSS.

