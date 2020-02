el reality británico sobre el que pesan tres suicidios en 18 meses

El deportista afirmaba que nada de lo que se estaba contando era cierto y que el acoso contra Flack estaba siendo excesivo por algo falso. “Estoy cansado de las mentiras y abusos dirigidos a mi novia. Esto no es una caza de brujas, estamos hablando de la vida de alguien. Caroline es la chica más encantadora, leal y amable. No merece esto”, afirmó.

