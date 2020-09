El Real Madrid se impone a un combativo Betis con protagonismo de Benzema y del VAR

Pero el que menea este equipo es Benzema , y prueba de ello fue el primer gol del partido y de LaLiga 2020/21 para el Real Madrid. El galo aguantó el balón hasta el fondo del área, levantó la mirada y vio que el ‘Pajarito’ Valverde , novedad en el once inicial, llegaba y se la puso al pie para que superase a Joel en el primer palo. No llegó el 0-2 a continuación porque Ramos falló, incomprensiblemente, con todo a favor en el área pequeña.

