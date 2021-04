El Real Madrid se apaga

En la inestabilidad buscó amparo Zidane en Vinicius, pero el brasileño tenía uno de esos días de desacierto en el remate que le acerca a la desesperación. Al duelo le faltó la inspiración del delantero. Benzema no dispuso de más y Borja Iglesias falló lo que no puede perdonar un 9.

Al Real Madrid le faltaba el vértigo de Vinicius en un duelo carente de ritmo. Cinco novedades de Zidane de inicio que no dieron fluidez al juego. Solo cuando el balón pasaba por Benzema, las jugadas ganaban un sentido desde la calidad técnica. Fue el único que probó con un disparo raso la seguridad de Claudio Bravo en un solitario disparo a puerta en toda la primera parte. La vuelta al 4-3-3 no aumentó el vértigo. Alguna arrancada aislada de Marco Asensio, desaparecido Rodrygo.

El Real Madrid fue incapaz de leer el duelo desde un inicio trabado, con Zinedine Zidane innovando en su once según recuperó piezas. Renunciando al lateral izquierdo donde desplazó a un Nacho que estaba inconmensurable de central ante la ausencia de Sergio Ramos y apenas aportó en una demarcación en la que no está acostumbrado a jugar.

