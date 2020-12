El Real Madrid rompe la racha y cierra el 2020 con el amargo sabor al empate

Nada más empezar la segunda parte, Carvajal cometió un error absurdo que, esta vez, sí supuso castigo desde el punto de once metros. El lateral madridista agarró a Barragán ante la mirada frontal del colegiado, y esta vez no hizo falta que el VAR entrara en juego. Fidel fue quien marcó el tanto.

El conjunto blanco pudo irse al descanso con un marcador más amplio, si el penalti que pitó el colegiado Figueroa Vázquez no hubiese sido rectificado en el VAR. El Elche se acercó lo suficiente para calentar a Courtois, pero no llegó con serio peligro.

Los blancos fueron superiores en un primer momento o, al menos, dejaron claro que no iban a especular. Tras un eléctrico inicio de ambos lados, en el que el titular Marcelo probó suerte con un gran disparo al larguero que le sirvió para reivindicarse, fue el otro inesperado que salió de inicio, Asensio , quien fabricó el 0-1. El mallorquín completó una gran jugada cuyo remate acabó en un rebote que cabeceó Luka Modric . Los testarazos no es, ni mucho menos, la especialidad del croata, pero demostró que también sabe.

You May Also Like