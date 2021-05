el Real Madrid quiere otra final de Champions

“Es el capitán del equipo más exitoso de los últimos diez años y cambia mucho”, dijo este martes Thomas Tuchel, admitiendo la importancia que tiene la presencia de Ramos, como si de El Cid se tratara. El camero no está al 100%, pero la baja de Varane hace que su presencia sea capital. Y Zidane insinuó su presencia en el once: “Está con nosotros y eso significa que está bien, que es lo más importante, el poder tener a nuestro líder y capitán”, dijo el técnico.

