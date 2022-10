El Real Madrid quiere hacer sangre de un Barça herido en el Clásico

Carlo Ancelotti tiene una gran preocupación con la portería. Thibaut Courtois sigue ejercitándose al margen de sus compañeros, la anhelada mejora de su lesión no llega y su presencia en el Clásico del domingo es más que dudosa. Sin duda, un problema, pues Andriy Lunin no está dando la misma seguridad, ni de lejos, bajo palos que el belga en los cuatro partidos en los que ha defendido la meta blanca.

Jugar la Europa League es una debacle en toda regla , y solo un milagro lo evitaría. Una victoria del Inter de Milán en el Guiseppe Meazza ante el débil Viktoria Plzen checo el miércoles 26 o que el Barça no ganara al Bayern en el Camp Nou mandaría a los culés a la segunda competición continental por segundo año consecutivo. Una catástrofe no solo a nivel deportivo, sino también en lo económico.

No va a ser el del domingo un Clásico más . Parecia que en el encuentro del Santiago Bernabéu entre Real Madrid y Barcelona no habría en juego más que el liderato de LaLiga en la jornada nueve, un premio importante pero lejos de ser nada decisivo, pero la debacle azulgrana en la Champions League ha convertido el choque en un partido casi a vida o muerte para los de Xavi Hernández, que necesitan un buen resultado para que la crisis no vaya a más.

