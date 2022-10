El Real Madrid quiere cerrar su billete a octavos ante un Shakhtar tocado por la guerra en Ucrania

“Sería importante solventar ya la fase de grupos”, insistió Ancelotti, aunque insistió en el compromiso del club con la competición: “El Real Madrid en la Champions no puede no jugar un partido serio”.

Tiene también un ucraniano en sus filas el Real Madrid, Andriy Lunin, aunque Ancelotti desveló que no suele hablar de lo que pasa en su país. “Es bastante tímido, no habla demasiado, pero es normal que todo lo que está pasando le afecte como a todo el mundo . Tenemos que ser solidarios y si necesita algo, estar ahí para ayudarle”, dijo sobre el guardameta.

Aunque lo cierto es que el italiano ya planea dosificar a sus futbolistas este martes, pues serán varios los titulares que recibirán descanso pensando en el Clásico del domingo en el Santiago Bernabéu. Así, jugadores menos habituales como Lucas Vázquez, Nacho, Eden Hazard o Marco Asensio podrían no solo tener minutos, sino incluso entrar en el once inicial.

