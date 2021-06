el Real Madrid no le renueva, se queda sin la Eurocopa y ahora sin los Juegos

Un poco antes, había recibido otro durísimo palo: Luis Enrique le dejaba fuera de la Eurocopa. El seleccionador consideraba, o así al menos lo explicó, que el defensa no estaba en forma y que apenas había jugado en 2021. Así, prefirió llevar al nacionalizado Laporte y a futbolistas suplentes en sus equipos como Eric García. Además, el asturiano dejó dos plazas libres (llamó a 24 jugadores cuando se podía hasta 26), prefirió no llevar a nadie antes que convocar al capitán de la selección. La decisión pareció ser no solamente deportiva.

Los deseos de Sergio Ramos ya habían llegado a la selección, que se mostraba encantada con la predisposición del capitán de la Roja de liderar también al equipo olímpico. El 30 de octubre, el seleccionador olímpico y de la sub-21, Luis de la Fuente , desveló en una entrevista con 20 minutos su predisposición de llamar al camero para los Juegos. “Sergio Ramos es de los mejores del mundo, si quiere venir a los Juegos no le diría que no nunca”, aseguró el técnico.

Todo iba sobre ruedas para Sergio Ramos cuando campaña 2019/20 comenzó. Al menos, en lo personal. El Real Madrid venía de un año en blanco, pero la figura de su capitán no solo no era discutida, sino que era considerada imprescindible , su rendimiento sobre el campo hablaba por sí mismo. En la selección, idéntico caso. Era ya el veterano, el único que quedaba que había logrado el triplete Eurocopa-Mundial-Eurocopa. El capitán y el líder indiscutible .

