El Real Madrid, Kroos y Casillas reaccionan tras ser nombrado el City como mejor club y el club blanco ocupar la tercera posición

Tras ser nombrado el City como el ganador del premio, el Real Madrid publicó en su cuanta oficial de Twitter un mensaje que no deja dudas de que fue para ellos una sorpresa, no grata, la asignación de este galardón . Un emoticono de dos ojos muy abiertos ha bastado para que todos los madridistas se enciendan todavía más ante lo que consideran una injusticia.

