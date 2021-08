El Real Madrid hace una oferta de 160 millones por Mbappé… y ya tiene respuesta del PSG

Eso no significa que vaya a ser una venta barata. Consciente de su valor, el jeque del PSG no va a venderle a precio de saldo, y prueba de ello es que esta oferta de 160 millones ha sido rechazada. Así lo asegura Julien Maynard, de Telefoot.

El tira y afloja entre Real Madrid y PSG no ha hecho más que empezar. El jugador no está dispuesto a negociar más una renovación, después de que la última propuesta de su actual equipo (cinco años más uno opcional, pero manteniéndole en la escalera salarial por detrás de Messi y Neymar) no fue suficiente. Esto y sus ganas de ir al conjunto blanco han convencido, por fin, a Al-Khelaifi a abrirse a una negociación.

You May Also Like