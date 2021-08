“El Real Madrid ha utilizado y hablado de Mbappé sin pudor, es irrespetuoso e ilegal”

La salida de Mbappé al Real Madrid, si se produce, va a provocar que la relación institucional entre los clubes quede seriamente tocada, si es que no lo está ya de manera irremediable.





Leonardo, director deportivo del PSG, ha estallado contra el equipo blanco y su actitud que ha tomado a la hora de acercarse a su estrella. En una conversación con cinco medios de comunicación, entre ellos Marca, ha explicado cómo está la situación. Lo primero: si Mbappé quiere irse, se irá, pero con las condiciones que ellos pongan.

“La posición del PSG siempre ha sido retener a Kylian, renovarle. Siempre, desde hace dos años, el objetivo ha sido y es el mismo. Y sigue siendo así. Le hemos hecho una oferta muy importante hace dos meses a la altura de los mejores jugadores, otra hace incluso menos por encima de los últimos jugadores top, pero para mí esto me parece una estrategia del Real Madrid, de tener un nombre de un jugador nuestro. Desde hace dos años el Madrid ha tenido un comportamiento no correcto, ilegal, contactando con su entorno, inaceptable, nada correcto hacia nosotros”, ha criticado el dirigente y exjugador brasileño.

“El Madrid ha tenido un comportamiento no correcto, ilegal, contactando con su entorno, inaceptable, nada correcto hacia nosotros”

Leonardo considera que esto se ve en la oferta “a siete días del final del mercado y a un año del final de su contrato”. Dicha oferta es insuficiente para el PSG, que está “muy lejos” de lo que pueden aceptar. “No vamos a vender a un jugador por menos de lo que hemos pagado con 18 años. Tenemos que dar una cantidad pendiente al Mónaco y la oferta no la consideramos suficiente”, zanjó.





De manera implícita, Leonardo ha puesto precio a Mbappé: 180 millones es lo que pagaron al Mónaco en 2017.

Actitud del Real Madrid

En toda la charla, Leonardo insiste en que la actitud del Real Madrid ha sido totalmente negativa. “Es la forma en que se ha hecho, irrespetuosa. Hemos hecho todo para que Mbappé esté con nosotros y a una semana no vamos a cambiar el plan”, repite.

Aunque no ha habido una negativa oficial, el director deportivo del PSG señala que “verbalmente” le han dicho que no y no han recibido otra. “Nunca hemos querido que se vaya, ni lo hemos imaginado, y hemos hecho una oferta muy importante y una segunda aún mejor para que renueve. El jugador dio su palabra además de que no se marcharía libre del PSG pero la estrategia parece al final que era esa, que se marchara libre”, recuerda un Leonardo que pone en duda el músculo financieron del Madrid: “Hemos visto muchas informaciones de que no tenían dinero, que había deudas en el Madrid. No lo puedo confirmar pero es lo que se ha dicho”.





Para rematar las dudas, el director deportivo apunta a “una estrategia global desde hace dos años para llegar a este momento”. En dicha estrategia también apunta a la prensa, de la que dice que “sabe más que todos”. “El Madrid la ha utilizado y han hablado de Kylian sin pudor, es muy irrespetuoso e ilegal”.

Tampoco se libra Mbappé de las iras de Leonardo, aunque la relación de ambos ya estaba muy maltrecha desde hace tiempo. “No estamos contentos (con su actitud). Pero nada ni nadie nos va a quitar el sueño que queremos cumplir y hemos creado. Hay un contrato de un año y una oferta que no es suficiente. Todo el mundo lo sabe”, apunta.

Para rematar, repite que la actitud del Real Madrid es totalmente contraria a lo que esperaban. “Irrespetuoso, incorrecto, ilegal e inaceptable hacer una oferta que saben que no es suficiente. Y que nosotros siempre hemos querido contar con Kylian”, zanja.