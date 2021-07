El Real Madrid ficha a la deseada Nahikari García, la máxima goleadora histórica de la Real Sociedad

Rápida, con regate y buen disparo, García se incorpora con la vitola de gran realidad no sólo del fútbol español en general sino de la propia selección española, ya que su nombre es un fijo en cada convocatoria de Jorge Vilda. Se espera que no sea la única que se incorpore a las filas del Real Madrid este verano, ya que Esther González (ex del Atlético, actualmente en el Levante) o Caroline Moller Hansen (Inter de Milán) puedan llegar también.

