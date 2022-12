El Real Madrid cae ante el PSG y dice adiós a la Champions femenina

Cumplidos los 90 minutos y cuando parecía que el combinado blanco ya no tenía nada más que hacer, Hamraoui derribó a Nahikari García en el interior del área cuando la ‘9’ madridista esperaba para controlar el balón y rematar. La centrocampista francesa arrancó con potencia y se llevó por delante a la delante a la atacante con un contacto leve, similar al de Carmona, pero la árbitro no vio nada.

