El Rayo Vallecano hace oficial el fichaje de Falcao, su Hugo Sánchez para las nuevas generaciones

Este último factor es lo único que no quiere repetir un Falcao que se une a su octavo equipo tras pasar por River Plate, FC Oporto, Atlético de Madrid, AS Mónaco, Manchester United, Chelsea FC y Galatasaray AS.

El ‘Tigre’ regresa nueve años después de irse del Atlético de Madrid para demostrar que sigue estando en forma para marcar goles en una liga competitiva, si bien lo hace a un equipo que luchará por no descender y no por cotas más altas como estaba acostumbrado hasta ahora.

You May Also Like