El rastro de Rita

Hasta fecha tan reciente como enero de 2011, Panamá no contaba con una legislación adecuada sobre la desaparición forzada. La ley No. 1 del 13 de enero de 2011 en la Gaceta Oficial No. 26,702-A vino a llenar ese vacío en el Código Penal, “ajustando la conducta delictiva de la desaparición forzada de personas a lo previsto en el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas”, según reseña la Federación Iberoamericana del Ombusdman. Igualmente, dice el informe, pasó con la tipificación del delito de tortura, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. La tipificación de estos delitos es uno de varios puntos de una sentencia impuesta al Estado panameño por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición del dirigente opositor Heliodoro Portugal en 1970, durante la dictadura militar.

La amiga le contestó que no podía aceptar la invitación porque su mamá no le daba permiso para salir a esa hora. Rita le respondió que bueno, que entonces se verían al día siguiente en la escuela. Fue el último contacto que alguien tuvo con ella.

