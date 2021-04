El rapero DMX está hospitalizado tras sufrir un ataque cardíaco, según su abogado

El rapero neoyorquino DMX fue hospitalizado este viernes 2 de abril por la noche tras sufrir un ataque al corazón y seguía en estado crítico este sábado 3 de abril, según informó su abogado Murray Richman.

“Fue hospitalizado a las 11:00 p.m. de ayer en el hospital de White Plains”, una ciudad cercana a Nueva York donde vive, tras sufrir “un ataque al corazón”, dijo a la AFP Richman, que representa al rapero desde hace 25 años.

“Por lo que sé, sigue con respiración asistida”, añadió el abogado, que dijo estar “muy preocupado”.

El abogado señaló que no podía confirmar las informaciones del sitio especializado TMZ según las cuales el rapero neoyorquino de 50 años, conocido por sus problemas con las drogas, había sufrido una sobredosis.

DMX, cuyo nombre real es Earl Simmons, estuvo en rehabilitación en 2019, según TMZ.

Tuvo su apogeo a finales de los 90 y principios de los 2000, con éxitos como X Gon’ Give It To Ya y Party Up.

Autor de ocho álbumes, el último en 2015, DMX es una de las figuras más oscuras del hip-hop, que expone sus demonios internos en canciones que le han valido el éxito comercial y de la crítica.

Su primer gran single, Get At Me Dog, con la colaboración de Def Jam, se publicó en 1998, extraído de su primer álbum de estudio, It’s Dark and Hell Is Hot.

El álbum subió al número 1 de las listas de Billboard, con un segundo éxito, Ruff Ryders’ Anthem, que marcó el inicio de un éxito comercial que duraría varios años.

A lo largo de su carrera ha tenido frecuentes encontronazos con la ley, con cargos de posesión de drogas, crueldad con los animales, conducción temeraria, impago de la manutención de los hijos y suplantación de un agente federal.

En noviembre de 2017 se declaró culpable de evasión fiscal, admitiendo haber eludido el pago de 1.7 millones de dólares en impuestos. Fue condenado a un año de prisión y se le ordenó la restitución de unos 2,3 millones de dólares.