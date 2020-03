El que no hizo prematrícula de su hijo en la escuela no podrá cobrar su beca

Esto debido a que el Ifarhu trabaja con la prematrícula que les envía el Ministerio de Educación (Meduca), es decir al cierre de 2019. No obstante, aquel acudiente que hizo el trámite de matrícula entre enero y febrero de 2020, lo más seguro es que no aparecerá en la lista para retirar su cheque esta semana o en la fecha señalada por la entidad.

Una fuente del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) indicó este 1 de marzo de 2020, que el padre de familia que no hizo su prematrícula en la escuela donde estudia su hijo probablemente no recibirá el beneficio de la beca universal.

