El que más ha sumado de esa canción soy yo

Mientras tanto, Kenny Man también se refirió sobre Mr. Saik, pues recuerda que años atrás, antes del tema “Ni Gucci Ni Prada”, Saiko siempre estuvo aconsejándole y buscando la manera de que sobresaliera. Además narra que cuando ya tenía “Ni Gucci Ni Prada” lista, Mr. Saik tenía un tema con el mismo instrumental que su canción pero que él decidió no sacarla, porque talvez no quería opacarlo.

Kenny Man, que se presentó en el lugar donde inició todo este lío, en “Tirando a lo Winnie” con DJ Winnie en Caliente Radio Panamá, inicia diciendo que disculpa a Kevin Da Silva por lo que dijo; que Da Silva no cambió letra en la canción “Ni Gucci Ni Prada”, él lo que hizo es ayudarlo a escoger una melodía dentro de la canción como han hecho varias veces. Kenny Man menciona que Kevin Da Silva pudo recibir dinero por el tema, pero no pasó porque no cumplió acuerdos en papel y palabra con Tonelada y Pucho Bustamante. “Por querer desahogarse metió a mucha gente en aguas revueltas”, dijo Kenny Man sobre la elección de Kevin Da Silva.

