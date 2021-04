“El que juegue en esa Superliga no volverá a jugar con la selección”

Y ha lanzado otro duro mensaje a los clubes de la Superliga, a quien acusa de irrespetuosos y que sólo piensan en el dinero: “La Superliga piensa solo en el dinero, nosotros no. La UEFA cree en el crecimiento del fútbol. Queremos preservar los campeonatos domésticos, es el camino para clasificarse. Debe ser así y nunca va a cambiar. Estamos adaptando las competiciones europeas, pero lo principal no cambia: la solidaridad. Para algunos no existe la solidaridad, sólo sus bolsillos “, sentenció.

