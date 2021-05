“El que está es porque quiere estar”

Esto parece estar relacionado con la nula relación de Rocío Flores con su madre y las diferentes veces que ha intentado ponerse en contacto con ella, algo que no ha podido darse a causa de que el equipo de profesionales le ha recomendado a Rocío Carrasco que no hiciera porque no estaba preparada .

La docu-serie de Rocío Carrasco está tocando todas las partes de la historia de la familia Mohedano, y, al margen de su hija y su ex, hay otras personas que se están pronunciando. No solo Olga Moreno , que se está sincerando en Supervivientes sin haber visto la mayoría de episodios, sino también el novio de Rocío Flores .

