El puerto de Amberes asume que el bloqueo marítimo “tendrá impacto” y prepara sus naves de almacenamiento

El tráfico marítimo mundial está paralizado. Así, el puerto de Amberes (Bélgica), uno de los más importantes de la Unión Europea, se prepara para hacer frente a los posibles efectos provocados por el bloqueo del canal de Suez, un incidente que impactará en el tráfico marítimo mundial, ya afectado por la crisis del coronavirus o el Brexit.

El portavoz del puerto de Amberes, Lennart Verstappen, señaló en declaraciones a Efe que el encallamiento del “Ever Given”, atravesado en el canal de Suez de forma que no permite el paso de ninguna embarcación, “probablemente tendrá un impacto” en su desembarcadero, aunque puntualizó que es demasiado pronto para juzgar cuán grande será.





El tráfico en el canal de Suez, un enlace crucial en el comercio entre Europa y Asia, quedó suspendido el pasado martes después de que el mencionado portacontenedores, de 400 metros de eslora, quedara inmovilizado, de orilla a orilla, bloqueando el paso de los barcos en ambas direcciones.

Hasta que el Ever Given no se haya apartado por completo, según dijeron las autoridades, el tráfico marítimo no volverá a la normalidad en el canal que conecta el mar Rojo con el Mediterráneo y por el que pasan diariamente unos 50 barcos y el 10 % del comercio marítimo global.

“Cada día que el buque esté atascado, más buques tendrán que esperar. Una vez resuelto, habrá un pico de buques en todos los puertos de Europa Occidental”, añadió Verstappen, lo que tendrá una repercusión en el transporte y la logística desde los puertos hasta el interior de Bélgica.

Aunque el buque “Ever Given” no tiene que pasar por Amberes, este es un problema que, en caso de prolongarse, “podría tener un gran impacto en la cadena logística mundial” y los operadores de las terminales del puerto ya se preparan para ello.

El portavoz se mostró optimista por la gran capacidad de almacenamiento del desembarcadero: “Esto también nos ha ayudado en tiempos de crisis y ha garantizado que siempre hayamos podido entregar al consumidor”, celebró.

Por su parte, las autoridades del canal de Suez indicaron el jueves en un comunicado que al menos “cuatro excavadoras están en la parte delantera” del buque quitando la arena en el lugar donde la embarcación se ha encallado, mientras que para intentar reflotarlo, se han usado nueve remolcadores gigantes, pero sin éxito hasta el momento.