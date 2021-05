El psiquiatra José Luis Pedreira Massa gana el XX Premio Reflexiones

Asimismo, se ha referido al presupuesto sanitario: “Desde mi forma de pensar, no debe ser considerado un gasto. No es un gasto, es una inversión . Una inversión en políticas públicas, en políticas para la ciudadanía, en políticas para el conjunto de la población”. Y ha destacado la importancia de destinar este dinero a “profesionales de altísimo nivel”, tecnología e investigación farmacéutica y farmacológica, fundamental durante la pandemia para el desarrollo de la vacuna y tratamientos.

Pedreira Massa no ha dejado pasar la oportunidad de dedicar unas emotivas palabras en recuerdo de los afectados por la COVID-19, a sus familiares y a sus compañeros sanitarios, de los que ha afirmado que “ han tenido que crear un nuevo marco de trabajo y de relación social , no solo con los pacientes, sino con la enfermedad y con ellos mismos”.

