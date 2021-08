el PSG ya se resigna a su venta, espera la oferta del Real Madrid y tantea a un sustituto

La relación entre Mbappé y Leonardo , el director deportivo, se ha tensado de tal manera que están dispuestos a no volver a hablar para nada que no sea su salida . Entre resignarse a que se vaya gratis el año que viene o conseguir una venta ‘in extremis’ este año, el club que preside Nasser Al-Khelaifi en nombre del gobierno de Catar prefiere lo segundo. Al menos así recuperarían parte de su inversión.

Según ha informado RMC, la última oferta del PSG a Mbappé no le convence. Le han puesto encima de la mesa un contrato de cinco años más uno opcional con una subida de sueldo importante, pero no suficiente. De hecho, se quedaría en el tercer escalón salarial por detrás de Messi y Neymar , algo que no está dispuesto a aceptar al considerarlo un menosprecio a su estatus.

