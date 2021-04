El PSG se venga del Bayern y se mete en semifinales pese a la derrota

El PSG tenía ante sí una gran oportunidad para confirmarse como un grande de Europa y no la desaprovechó. El conjunto parisino llegaba al partido de vuelta de cuartos de final de la Champions League contra el Bayern después de haber cosechado una victoria en la ida en Alemania (2-3) y la derrota en casa (0-1) no le privó de vengarse por la final del año pasado y conseguir su billete para semifinales.

You May Also Like