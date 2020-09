El PSG estalla por enterarse del positivo de Mbappé por la prensa

El Paris Saint-Germain no podrá contar temporalmente con Kylian Mbappé , que dio positivo por coronavirus durante su estancia con la selección francesa y tuvo que abandonar la concentración. No obstante, el PSG se mostró indignado porque la Federación Francesa de Fútbol (FFF) no comunicó el positivo de su estrella y en el club se enteraron por la prensa.

